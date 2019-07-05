Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi Brezilya
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FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi Brezilya oldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:39 Kaynak: İHA
FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi Brezilya
oldu. Milliler, yarın TSİ 10.00'da Brezilya ile mücadele edecek.
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şehrinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nda oynadığı iki müsabakadan da galibiyetle ayrılarak namağlup lider olarak adını yarı finale yazdırmıştı. Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi ise; B Grubu'nda oynanan ABD - Brezilya karşılaşmasının ardından belli oldu. ABD, Brezilya'yı 25-18, 25-19, 20-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup ederek grubunu ilk sırada tamamladı. Brezilya ise grupta ikinci oldu ve yarı finalde Milliler ile eşleşti.
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