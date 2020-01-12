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Filenin Sultanları'nın olimpiyat vizesi maçı Kanal D'de
6 saat önce
Hollanda'nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, olimpiyat vizesi için sahaya çıkacağı dev final karşılaşması Kanal D ekranlarından voleybol severler ile buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:59 Kaynak: DHA
Hollanda'nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, olimpiyat vizesi için sahaya çıkacağı dev final karşılaşması Kanal D ekranlarından voleybol severler ile buluşacak.
Türkiye ile Almanya arasında oynanacak ve şampiyon olan ülkenin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde edeceği final mücadelesi TSİ 19.30'da başlayacak.
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