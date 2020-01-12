Filenin Sultanları'nın olimpiyat vizesi maçı Kanal D'de - Son Dakika
Son Dakika Spor Filenin Sultanları'nın olimpiyat vizesi maçı Kanal D'de - Son Dakika Spor

Filenin Sultanları'nın olimpiyat vizesi maçı Kanal D'de

6 saat önce

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, olimpiyat vizesi için sahaya çıkacağı dev final karşılaşması Kanal D ekranlarından voleybol severler ile buluşacak.

Filenin Sultanları'nın olimpiyat vizesi maçı Kanal D'de, System.String[]

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, olimpiyat vizesi için sahaya çıkacağı dev final karşılaşması Kanal D ekranlarından voleybol severler ile buluşacak.

Türkiye ile Almanya arasında oynanacak ve şampiyon olan ülkenin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde edeceği final mücadelesi TSİ 19.30'da başlayacak.


Hollanda, Kanal D, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:59 Kaynak: DHA
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