Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki maç programı belli oldu - Son Dakika

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile oynayacağı maçların programı belli oldu. Filenin Sultanları ilk karşılaşmasını 26 Temmuz Pazar günü TSİ 10.25'te Çin ile oynayacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, B Grubu'ndaki maç programı belli oldu. Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmalarının ardından sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

MİLLİLERİN TSİ MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

26 TEMMUZ PAZAR

10.25 Çin - Türkiye

28 TEMMUZ SALI

10.25 İtalya - Türkiye

30 TEMMUZ PERŞEMBE

15.45 ABD - Türkiye

01 AĞUSTOS CUMARTESİ

08.20 Arjantin - Türkiye

03 AĞUSTOS PAZARTESİ

08.20 Rusya - Türkiye

(İHA)