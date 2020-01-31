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Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki rakipleri belli oldu
6 saat önce
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:27 Kaynak: DHA
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu.
24 Temmuz- 9 Ağustos'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek organizasyonda milliler B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile karşılaşacak. Grup maçları sonunda ilk 4 sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. A Grubu'nda ise Japonya, Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Kenya yer alıyor.
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