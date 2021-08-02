Filenin Sultanları'nın rakibi Güney Kore

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Filenin Sultanları 'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Milliler çeyrek final mücadelesinde Güney Kore ile 4 Ağustos çarşamba günü TSİ 03.00'te oynanacak.

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