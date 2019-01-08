Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları'nın Rakipleri Belli Oldu

Filenin Sultanları'nın Rakipleri Belli Oldu

15 dakika önce

İSTANBUL / DHAA Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları'nın Rakipleri Belli Oldu, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile karşılaşacak. 

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak takımların belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'ndeki gruplar belli oldu.

Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile mücadele edecek. 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri grupları ise şu şekilde:

A Grubu: Sırbistan, Porto Riko, Tayland, Polonya 

B Grubu: Türkiye, Çin, Almanya, Çekya 

C Grubu: A.B.D., Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan 

D Grubu: Brezilya, Domik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan 

E Grubu: Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika 

F Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika Kenya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:32 Kaynak: DHA

Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor
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