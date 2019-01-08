Filenin Sultanları'nın Rakipleri Belli Oldu
15 dakika önce
İSTANBUL / DHAA Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile karşılaşacak.
İSTANBUL/ DHA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile karşılaşacak.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak takımların belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'ndeki gruplar belli oldu.
Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile mücadele edecek. 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.
Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri grupları ise şu şekilde:
A Grubu: Sırbistan, Porto Riko, Tayland, Polonya
B Grubu: Türkiye, Çin, Almanya, Çekya
C Grubu: A.B.D., Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan
D Grubu: Brezilya, Domik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan
E Grubu: Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika
F Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika Kenya
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:32 Kaynak: DHA
Galatasaray'ın İstediği Alan Carvalho, 12 Ocak'ta Türkiye'ye Gelecek
Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır
Ozan Tufan'dan Ersun Yanal'a Söz: Buraya Bomba Gibi Döneceğim
İngiliz Ekibi Bournemouth'tan Trabzonsporlu Abdülkadir İçin 14 Milyon Euro