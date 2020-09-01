Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu

FIVB'den yapılan açıklamaya göre, toplam 5 ayaktan oluşan 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında İtalya, Sırbistan ve Polonya, ikinci haftasında Çin, Almanya ve Kanada ile karşılaşacak Türkiye, ev sahipliği yapacağı üçüncü haftada Tayland, Rusya ve Dominik Cumhuriyeti, dördüncü haftasında ABD, Belçika ve Japonya, beşinci haftasında ise Güney Kore, Brezilya ve Hollanda ile karşılaşacak.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 5 hafta boyunca oynanan karşılaşmaların ardından genel sıralamada ilk 5'te yer alan ülkeler ve finallere ev sahipliği yapacak Çin, finallere katılma hakkı elde edecek.

Milletler Ligi Finalleri 23-27 Temmuz 2021 tarihlerinde Çin'de yapılacak.