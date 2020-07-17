Filenin Sultanları'nın Tokyo programı belli oldu

Korona virüs pandemisi nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımının, B Grubu'ndaki maç programı açıklandı.



Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımının maç programı beli oldu. Filenin Sultanları, B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Ev sahibi Japonya'nın bulunduğu A Grubu'nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor.



Filenin Sultanları'nın Tokyo Olimpiyatları'ndaki maç programı şu şekilde:



25 Temmuz 2021



TSİ 10.25 Çin - Türkiye



27 Temmuz 2021



TSİ 10.25 İtalya - Türkiye



29 Temmuz 2021



TSİ 15.45 A.B.D. - Türkiye



31 Temmuz 2021



TSİ 08.20 Arjantin - Türkiye



02 Ağustos 2021



TSİ 08.20 Rusya - Türkiye - İSTANBUL