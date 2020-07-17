Filenin Sultanları'nın Tokyo programı belli oldu - Son Dakika

Filenin Sultanları'nın Tokyo programı belli oldu

Korona virüs pandemisi nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımının, B Grubu'ndaki maç programı açıklandı.

Korona virüs pandemisi nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımının, B Grubu'ndaki maç programı açıklandı.

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Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımının maç programı beli oldu. Filenin Sultanları, B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Ev sahibi Japonya'nın bulunduğu A Grubu'nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor.


Filenin Sultanları'nın Tokyo Olimpiyatları'ndaki maç programı şu şekilde:


25 Temmuz 2021


TSİ 10.25 Çin - Türkiye


27 Temmuz 2021


TSİ 10.25 İtalya - Türkiye


29 Temmuz 2021


TSİ 15.45 A.B.D. - Türkiye


31 Temmuz 2021


TSİ 08.20 Arjantin - Türkiye


02 Ağustos 2021


TSİ 08.20 Rusya - Türkiye - İSTANBUL

Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 23:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Filenin Sultanları'nın Tokyo programı belli oldu - Son Dakika Spor
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22:53
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22:15
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
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