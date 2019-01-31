Filenin Sultanları Olimpiyat Aşkına
41 dakika önce
Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemelerinde Çin, Almanya ve Çekya ile oynayacak.
Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemelerinde Çin
, Almanya
ve Çekya ile oynayacak.
2020 yılında Japonya
'nın başkenti Tokyo
'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Bayan Milli Voleybol Takımı, Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek. 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu mücadeleleri ise; Çin'in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde oynanacak. Oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek. 2020 yılının Ocak ayında ise; Avrupa
Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri düzenlenecek. Avrupa Kıta Olimpiyat Elemeleri'nde şampiyon olan ülke; 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek. Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri grupları ise şu şekilde:
A Grubu (Polonya
) Polonya, Sırbistan
, Porto Riko
, Tayland
...
B Grubu (Çin) Çin, Türkiye
, Almanya, Çekya
...
C Grubu (Ev sahibi ülke daha sonra belli olacak) A.B.D., Arjantin
, Bulgaristan
, Kazakistan
...
D Grubu (Brezilya
) Brezilya, Dominik Cumhuriyeti
, Kamerun
, Azerbaycan
...
E Grubu (Rusya
) Rusya, Güney Kore
, Kanada
, Meksika
...
F Grubu (İtalya
) İtalya, Hollanda
, Belçika
, Kenya
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:36 Kaynak: İHA
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