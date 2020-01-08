Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika Spor

Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti

6 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti, System.String[]

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Milliler 10 Ocak Cuma günü Belçika ile karşılaşacak.


Hollanda'da düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-1 (28-26, 12-25, 20-25, 21-25) mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.


Omnisport Salonu'nda oynanan mücadelede Milliler'de, Zehra Güneş 16 (6 blok), Hande Baladın 15, Eda ve Meryem 14'er sayılık performanslarıyla galibiyette ön plana çıkan isimler oldu.


Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 10 Ocak Cuma günü TSİ 18.30'da Belçika ile karşılaşacak.


Salon: Omnisport


Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Zsolt Mezöffy (Macaristan)


Hırvatistan: Brcic, Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Bozicevic (L) (Butigan, Sain (L), Pavicic, Gamma, Deak


Türkiye: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Simge (L), Şeyma


Setler: 28-26, 12-25, 20-25, 21-25


Süre: 101 dakika (31, 20, 23, 27) - İSTANBUL

Hırvatistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
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