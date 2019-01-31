Filenin Sultanları, Olimpiyat Vizesini Çin'de Arayacak

İSTANBUL / DHA2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek.

İSTANBUL/ DHA



2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek.



2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu mücadeleleri ise; Çin'in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde oynanacak. Oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.



Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri grupları ise şu şekilde:



A GRUBU (Polonya)



Polonya, Sırbistan, Porto Riko, Tayland



B GRUBU (Çin)



Çin, Türkiye, Almanya, Çekya



C GRUBU (Ev sahibi ülke daha sonra belli olacak)



A.B.D., Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan



D GRUBU (Brezilya)



Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan



E GRUBU (Rusya)



Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika



F GRUBU (İtalya)



İtalya, Hollanda, Belçika, Kenya





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