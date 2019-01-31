Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları, Olimpiyat Vizesini Çin'de Arayacak

Filenin Sultanları, Olimpiyat Vizesini Çin'de Arayacak

14 dakika önce

İSTANBUL / DHA2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek.

Filenin Sultanları, Olimpiyat Vizesini Çin'de Arayacak, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek.

2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu mücadeleleri ise; Çin'in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde oynanacak. Oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri grupları ise şu şekilde:

A GRUBU (Polonya)

Polonya, Sırbistan, Porto Riko, Tayland

B GRUBU (Çin)

Çin, Türkiye, Almanya, Çekya

C GRUBU (Ev sahibi ülke daha sonra belli olacak)

A.B.D., Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan

D GRUBU (Brezilya)

Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan

E GRUBU (Rusya)

Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika

F GRUBU (İtalya)

İtalya, Hollanda, Belçika, Kenya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:24 Kaynak: DHA

Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor
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