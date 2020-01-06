Filenin Sultanları, olimpiyat yolunda Almanya karşısında

A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat öncesi son virajda. Ay-yıldızlılar, yarın Hollanda'nın Apeldoorn kentinde başlayacak olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek. B grubunda bulunan Milliler, Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak. 2 grup olarak yapılacak olan turnuvada A grubunda ise Polonya, Hollanda, Azerbaycan ve Bulgaristan bulunuyor.



Tek takımın olimpiyat vizesi alacağı elemelerde grup aşamalarını ilk 2'de bitiren ekipler yarı finale yükselmiş olacak. A ve B grubunun ilk 2'de bulunan takımları çapraz eşleşerek, yarı final müsabakalarını oynayacak. Yarı final maçları 11 Ocak Cumartesi günü oynanacakken, final ise 12 Ocak Pazar günü yapılacak.



Kırmızı-beyazlıların olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:



Yarın



15.00 Almanya- Türkiye



8 Ocak Çarşamba



15.00 Hırvatistan - Türkiye



10 Ocak Cuma



18.30 Türkiye - Belçika



