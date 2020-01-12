Filenin Sultanları olimpiyatlarda - Son Dakika
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Filenin Sultanları olimpiyatlarda

6 saat önce

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn'da düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.

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Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn'da düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibi Almanya karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyerek, mücadeleden 25-17, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı ve olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Filenin Sultanları, tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi aldı.

Salon: Omnisport

Hakemler: Daniele Rapisarda, Vladimir Simonovic

Türkiye: Naz Aydemir Akyol, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz)

Almanya: Geerties, Weitzel, Lipmann, Orthmann, Schoelzel, Hanke (Pogany, Möllers, Bock)

Setler: 25-17, 25-19, 25-22

Süre: 73 dakika (22, 23, 28)

(İHA)

Apeldoorn, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti
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