Filenin Sultanları olimpiyatlarda - Son Dakika

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn'da düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibi Almanya karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyerek, mücadeleden 25-17, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı ve olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Filenin Sultanları, tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi aldı.

Salon: Omnisport

Hakemler: Daniele Rapisarda, Vladimir Simonovic

Türkiye: Naz Aydemir Akyol, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz)

Almanya: Geerties, Weitzel, Lipmann, Orthmann, Schoelzel, Hanke (Pogany, Möllers, Bock)

Setler: 25-17, 25-19, 25-22

Süre: 73 dakika (22, 23, 28)

(İHA)