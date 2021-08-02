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Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı - Son Dakika

Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı

02.08.2021 11:03

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti. Daha önce gruplardan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, çeyrek finalde Sırbistan ya da Güney Kore ile eşleşecek.

Filenin Sultanları, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup ederek grubu 3. sırada tamamladı. Çeyrek finaldeki rakibimiz kura ile ortaya çıkacak.

Filenin Sultanları, güçlü rakip Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı

KARAR SETİNDE YENDİK

Filenin Sultanları grubun son maçında Rusya'yı karar setinde 3-2 mağlup etti. Çeyrek finaldeki rakibimiz Güney Kore ya da Sırbistan olacak.

Filenin Sultanları, güçlü rakip Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı

KARŞILAŞMA NASIL GEÇTİ?

Rusya Olimpiyat Komitesi ilk seti 25-21 önde tamamladı. Ama biz 2. sette inanılmaz bir seri yakaladık. Filenin Sultanları, 18-11 geriden gelerek seti 25-23 aldı ve 1-1'lik eşitliği sağladı. Çekişmeli geçen 3. seti 25-23 kazanan takımımız durumu 2-1 yaptı. 4. sette ise Rusya'nın üstünlüğü vardı. Bu sette milli takım fazla bir varlık gösteremezken, Rusya seti 25-15 kazanarak seriyi 2-2'ye getirdi. Karar setini 15-10 kazanan Filenin Sultanları, maçtan üstün çıktı.

Filenin Sultanları, güçlü rakip Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı

1. SET: 25-21 Rusya lehine

2. SET: 25-23 Türkiye lehine

3. SET: 25-23 Türkiye lehine

4. SET: 25-15 Rusya lehine

5. SET: 15-10 Türkiye lehine

Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı

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Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı - Son Dakika Spor


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