FİLENİN SULTANLARI: SEBAT BELGESELİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜ EN UZUN YAZ'IN GALASI YAPILDI

AXA Sigorta ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun birlikte hayata geçirdiği Filenin Sultanları: Sebat belgeselinin Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın üç büyük turnuvada mücadele ettiği 2021 yazını anlatan ikinci bölümü En Uzun Yaz'ın galası gerçekleştirildi.

AXA Sigorta'nın 'Değerler Ortağı' olduğu Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte hazırladığı belgeselin galası İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Galaya AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Giovanni Guidetti, A Milli Takım oyuncuları Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Simge Aköz, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı, Ayçin Akyol, Saliha Şahin, Derya Cebecioğlu, Aylin Acar, İlkin Aydın ve Elif Şahin'in yanı sıra ve milli takım teknik ekibi ve spor dünyasından da çok sayıda davetli katıldı. AXA Sigorta sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çekilişle üç voleybol sever de bu özel geceye katılmaya hak kazandı.

Fatih Karaca'nın yönetmenliğini üstlendiği belgesel, 'Filenin Sultanları' olarak bilinen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB (Uluslararası Voleybol Federasyonu) Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettiği ve Türk spor tarihinde unutulmaz anılarla yer eden 2021 yazının öyküsünü anlatıyor. Belgeselde milli takım oyuncuları, teknik ekip ve federasyon yetkililerinin görüşlerine ve geçmiş dönem maçlardan heyecan verici görüntülere de yer veriliyor.

AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken galada gerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi:

'Bugün Türkiye voleybolu için heyecan duyduğumuz günlerden birini yaşıyoruz. Hiçbir zaman vazgeçmeyen, sürdürülebilir başarı için mücadele eden takımımızın gurur dolu anlarını perdede göreceğiz.AXA Sigorta olarak spor en önem verdiğimiz konulardan biri; çünkü spor aktif ve sağlıklı yaşama teşvik eden ve fiziksel hareketlilik, azim, sportmenlik gibi çok önemli değerleri yansıtan bir alan. Kadın voleybolu ise milli takımımızın başarıları sayesinde Türk sporunda son yıllarda öne çıkan bir branş olarak toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili de mesajlar vermemize ön ayak oluyor. Geçen yıl ilk bölümünü izleyiciyle buluşturduğumuz ve büyük ilgi gören belgeselimizin ikinci bölümü 'En Uzun Yaz'ı yine Türkiye Voleybol Federasyonu'yla birlikte izleyiciyle buluşturduğumuz için mutluyuz.'

ÜSTÜNDAĞ: İLHAM KAYNAĞI OLMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Çok gururluyuz. Türkiye'de voleybolun bugün geldiği noktayı, kadın milli takımımızın sahada gösterdiği başarıların perde arkasını ve büyük bir çaba ve azimle imza atılan galibiyetlerimize giden yolculuğu izleyiciye aktardığı için Filenin Sultanları: Sebat Belgeseli voleybol camiası için de ayrı bir önem taşıyor. Türk Voleybolu olarak imza atacağımız yeni başarılarla ilham kaynağı olmaya devam etmek istiyoruz.? dedi.

Belgeselin yönetmenliği üstlenen Fatih Karaca da duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti:

'A Milli Kadın Voleybol Takımımız ülkemizin önemli gurur kaynaklarından ve çok seviliyor. Filenin Sultanlarının 2017'den günümüze uzanan hikayesini anlattığımız belgeselimizin ilk bölümünü geçen sene yayınladık ve belgeselimiz çok güzel bir ilgiyle karşılandı. Merakla beklenen bu sezona ait bölümümüzün çalışmalarına ise bu yılın başında başladık. 2021 yazında oynanan üç büyük turnuvada yaşananları takımımız ve teknik ekibimizden dinleyerek hikayemizi şekillendirdik. Türk voleybolunun, spor takvimi açısından çok yoğun geçen bu yazın sonunda, sahadaki galibiyetlerinden çok daha fazlasını kazandığını gördük. Verilen emeklerin ve mücadelenin sonucunda ülkemiz insanlarına umut ışığı olan, kadınlar ve kız çocukları için rol modeli konumuna yükselen takımımızın hikayesinin izleyiciyle buluşmasının heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.'

Milli Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem ve diğer oyuncular da heyecanlı olduklarını dile getirdi. Erdem, "Bütün takım arkadaşlarımızla yaşadığımız o tatlı, hüzünlü, güzel anları izleyeceğiz, merakla bekliyoruz" dedi.

Galada kaptan Eda Erdem'e takımın başarılarından dolayı çiçek de takdim edildi.