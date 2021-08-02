Filenin Sultanları smaçlarıyla Twitter'ı salladı

Olimpiyatların başladığı günden itibaren tüm dünyada sporseverlerin ilgisi Tokyo'ya çevrildi. Hentboldan judoya, atletizmden kaykay sporuna kadar birçok farklı spor dalında mücadele tüm hızıyla devam ederken, bu sporlar arasında hem dünyada hem de Türkiye'de bir dal, bu olimpiyatlarda özellikle öne çıktı. O branş ise; voleybol.

Öte yandan, diğer büyük spor etkinliklerinde olduğu gibi, Olimpiyatlar için de sohbetler genelde Twitter üzerinden dönüyor. Büyük etkinliğin öncesinde, sırasında ve sonrasında Twitter, dünya çapındaki sporseverler için, gezegenin dört bir yanından en iyi sporculara dair birinci sınıf içerik, gerçek zamanlı tepkiler ve en iyi sohbet imkanını sunuyor.

Filenin Sultanları smaçlarıyla Twitter'ı da salladı

Olimpiyatlarda mücadelesine Çin'e karşı alınan 3-0'lık net galibiyetle başlayan Türkiye kadın voleybol milli takımımız, olimpiyatlarda Twitter'da en çok konuşulan, tweetlenen ve en çok etkileşime giren takım oldu. Türkiye'de bu dönemde Twitter'da açık ara en çok konuşulan spor voleybol iken, bunu judo, basketbol ve tekvando izledi.

21-18 Temmuz tarihleri arasında olimpiyatlarla ilgili 349.2 bin tweet atıldı. 142.4 bin tekil kişi, Olimpiyatlar hakkında tweet attı.

Kadın sporcularımız öne çıktı

Türkiye'deki olimpiyatlarla ilgili atılan tweetlerde dikkat çeken bir diğer nokta da en çok tweet atılan ilk 5 sporcunun kadın sporcular olmasıydı. Bu sporcular Ebrar Karakurt, Eda Erdem, Hatice Kübra İlgün, Busenaz Sürmeneli ve Hande Baladın oldu.

En çok kullanılan hashtag #Tokyo2020 olurken, bu hashtag'i #FileninSultanları hashtag'i takip etti.

En çok beğeni alan tweet ise Eda Erdem'in tweeti oldu.

Dünyada kaykay, hakkında en çok konuşulan dal oldu

Bu dönemde olimpiyatların dünyada en çok konuşulan dalı ise bu yıl olimpiyatlara dahil olan kaykay oldu. Kaykay, toplam 47 milyon tweet ile açık ara en çok konuşulan spor olurken, onu voleybol ve futbol izledi. İki genç sporcu, Rayssa Leal ve Simone Biles, hakkında en çok Tweetlenenler oldu. Rayssa Leal ile ilgili tweet ise en çok beğenilen tweet oldu.

Diğer yandan Twitter, Olimpiyatlar için kullanıcılarına premium hizmetler sunuyor. İşte bu ayrıcalıklı özellikler;

#Olimpiyatlar ve Ülke Emojileri: Dünya çapındaki hayranlar, Oyunlar boyunca resmi Olimpiyatlar Twitter emojisini kullanabiliyor. #Olimpiyatları ve ilgili hashtag'leri 30'dan fazla dilde Tweetlediğinizde emojinin kilidi açılıyor. Twitter, yarışan her ülke için, üç karakterli ülke hashtaglerini Tweetlediğinizde kilidi açılan emojilere sahip. Son olarak, taraftarlar, #EOR Tweet'i atarak, takım emojisinin kilidini açıp Oyunlar sırasında Mülteci Olimpiyat Takımını destekleyebilir.

#ExpertEngine Deneyimi: Her Olimpiyatta, insanlar gerçekten çok fazla bilmedikleri sporlarla ilgili "uzman" görüşlerini emin bir şekilde Tweetlerler. Sadece #ExpertEngine @Olympics'i ve #basketbol ya da #yüzme gibi herhangi bir spor etkinliği hashtag'ini Tweetleyerek, hayranlar otomatik olarak o sporla ilgili her şeyi öğreten bir video yanıtı alıyorlar.