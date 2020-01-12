Filenin Sultanları tarih yazdı! - Son Dakika

Filenin Sultanları tarih yazdı!
6 saat önce
Filenin Sultanları, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek, olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
Filenin Sultanları, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek, olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.
(İHA)
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