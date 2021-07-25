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Filenin Sultanları, Tokyo'da son Olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup etti - Son Dakika

Filenin Sultanları, Tokyo'da son Olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup etti

25.07.2021 11:55

Kadın Milli Voleybol Takımı, son Dünya Kupası şampiyonu Çin'i 25-21, 25-14 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve Tokyo 2020'deki ilk galibiyetini aldı. Son Olimpiyat şampiyonunu deviren Filenin Sultanları, tarihi bir galibiyete imza attı.

Filenin Sultanları, Tokyo2020 B Grubu maçında son Olimpiyat şampiyonu Çin'i 25-21, 25-14 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yendi.

Kadın Voleybol Takımımız, Çin'i 25-21, 25-14 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Filenin Sultanları, Tokyo'da son Olimpiyat şampiyonu Çin'i müthiş bir oyunla mağlup etti

EBRAR COŞTU

Milli Takım'ın yıldızlarından Ebrar Karakurt, Çin karşısında 18 sayıyla oynadı. Zehra Güneş ve Eda Erdem de karşılaşmada öne çıkan isimlerdi. Maçın yıldızı olan Ebrar, "Bu kadar kolay geçmesini beklemiyorduk. Temiz oynadık. Çok mutluyuz umarım bu şekilde devam ederiz" diye konuştu.

Filenin Sultanları, Tokyo'da son Olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup etti
Filenin Sultanları, Tokyo'da son Olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup etti

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları, 2020 Tokyo Olimpiyatları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Tokyo'da son Olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup etti - Son Dakika Spor


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