Filenin Sultanları Twitter'da da gurur yaşattı

Filenin Sultanları, ülkemize çok büyük bir gurur yaşatırken bu coşku Twitter'a da yansıdı. Çok sayıda kullanıcı Filenin Sultanları'nı Twitter'dan tebrik ederken #fileninsultanları hashtagi gündemde ilk sıralara kadar yükseldi. Ülkemizin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarıları Twitter'da bundan böyle daha çok konuşulacağa benziyor.

İşte bu coşkunun tweetlerini sizin için derledik.