Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları Twitter'da da gurur yaşattı
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Filenin Sultanları Twitter'da da gurur yaşattı

1 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Türkiye, yarı finalde Polonya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Filenin Sultanları Twitter'da da gurur yaşattı, System.String[]

Filenin Sultanları, ülkemize çok büyük bir gurur yaşatırken bu coşku Twitter'a da yansıdı. Çok sayıda kullanıcı Filenin Sultanları'nı Twitter'dan tebrik ederken #fileninsultanları hashtagi gündemde ilk sıralara kadar yükseldi. Ülkemizin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarıları Twitter'da bundan böyle daha çok konuşulacağa benziyor.

İşte bu coşkunun tweetlerini sizin için derledik.

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:11 Kaynak: Bültenler
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