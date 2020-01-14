Filenin Sultanları uçakta böyle eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Filenin Sultanları uçakta böyle eğlendi - Son Dakika Magazin

Filenin Sultanları uçakta böyle eğlendi

17 dakika önce

2020 CEV Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanan Filenin Sultanlarının kutlamalarına dönüş yolunda uçakta eşlik eden ünlü oyuncu Murat Cemcir tarafından söylenen şarkı sonrasında yaşanan eğlenceli görüntüler telefon kamerası ile kaydedildi.

Filenin Sultanları uçakta böyle eğlendi, System.String[]

2020 CEV Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanan Filenin Sultanlarının kutlamalarına dönüş yolunda uçakta eşlik eden ünlü oyuncu Murat Cemcir tarafından söylenen şarkı sonrasında yaşanan eğlenceli görüntüler telefon kamerası ile kaydedildi.


Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 CEV Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, dönüş yolunda uçakta da kutlamalarına devam etti. Katıldıkları film galası sonrasında 'Filenin Sultanları' ile aynı uçakla İstanbul'a dönen ünlü oyuncular Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin, sporcuların sevincine ortak oldu. Uçakta 'Çile Bülbülüm' isimli şarkıyı, 'Filenin Sultanları' için yeniden düzenleyen Murat Cemcir, 'File Sultanları, Allah' diyerek milli takım oyuncularına söylemesi eğlenceli dakikaların yaşanmasına neden olurken, bu anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Murat Cemcir, Tokyo, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Filenin Sultanlarına havalimanında coşkulu karşılama
Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi Fiyatı 3 bin 500 TL'yi aşan cep telefonlarında taksit sayısı 6 aydan 3 aya indi Hem oynadı hem çaldı

Son Dakika Haberleri
09:48 Filenin Sultanları uçakta böyle eğlendi - Son Dakika Magazin
09:09 Sıla ile Hazer Amani'nin evlendiği saatlerde eski sevgili Ahmet Kural Twitter'da trend oldu - Son Dakika Magazin
09:04 Ahıskalı sanatçı, sesi ve fiziğinin Barış Manço'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor - Son Dakika Magazin
08:27 Usta oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin
08:06 Çukur'da Yamaç'a büyük darbe! Mahsun ve Yücel, Çağatay'ın adamı çıktı - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 10:05:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filenin Sultanları uçakta böyle eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]