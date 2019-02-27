Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları Yarı Finalde

Filenin Sultanları Yarı Finalde

21 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı başarılarla dolu bir sezonun ardından yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

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Bilecik'in Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı başarılarla dolu bir sezonun ardından yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, sezonun son maçında deplasmanda Eryaman Gençlik Bayan Voleybol Takımını 3-0'lık skorla mağlup ederek adını yarı final müsabakalarına yazdırdı. 9-10-11 Mart tarihlerinde Adana'da oynanacak yarı final müsabakalarında 4 grupta 16 takım mücadele edecek. Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, D Grubu'nda Kayseri Osb Teknik Koleji Atletik Spor, İstanbul Vakıfbank ve Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu ile mücadele edecek. Bozüyük temsilcisi, ilk maçını ise 9 Mart Cumartesi günü saat 16.30'da Adana Yüreğir Salonunda Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu ile oynayacak.

Müsabakalar sonunda 4 grubun 1 ve 2'ncileri olmak üzere toplam 8 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Final maçları da, 18-19-20 Mart tarihlerinde Mersin Toroslar-1000 Kişilik Spor Salonu'nda oynanacak. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:38 Kaynak: İHA

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