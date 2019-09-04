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Filenin sultanları yarı finalde

4 saat önce

SALON: Ankara SporHAKEMLER: Ilaria Vagni, Koen LutsTÜRKİYE: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Naz, Gözde, Meryem, Eda, Zehra, Fatma, Ebrar, Simge (L), AylinHOLLANDA: Yvon, Celeste, Robin, Grothues, Juliet, Lonneke, Anne, Britt, Laura, Marrit, Nika, Nicole, Kirsten (L), MyrtheSETLER: 25-20,...

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SALON: Ankara Spor
HAKEMLER: Ilaria Vagni, Koen Luts
TÜRKİYE: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Naz, Gözde, Meryem, Eda, Zehra, Fatma, Ebrar, Simge (L), Aylin
HOLLANDA: Yvon, Celeste, Robin, Grothues, Juliet, Lonneke, Anne, Britt, Laura, Marrit, Nika, Nicole, Kirsten (L), Myrthe
SETLER: 25-20, 25-22, 25-20
SÜRE: 1 Saat 18 dakika  (24, 27, 27)

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Karşılaşmaya etkili başlayan taraf, Türkiye oldu. Özellikle orta alandan yaptığı hücumlarla sayı bulan Milliler, hücum karşılamada manşet sorunu yaşanmadı. Hızlı oynayarak Hollanda'nın uzun oyuncularını blokta etkisiz hale getiren Filenin Sultanları Eda ve Hande'nin sayılarıyla seti 25-20 kazandı.
Türkiye'nin etkili oyunu ikinci sette de devam etti. İlk setteki blok üstünlüğünü devam ettiren Milliler hücumda da Ebrar ile etkili oldu. Bu sette libero Simge'nin iyi oyununa Kübra da eşlik etti. İyi servis atarak Hollanda'nın hücumda organize olmasının önüne geçen Türkiye, ikinci seti 25-22 kazanmayı başardı.
3'üncü sete ise Hollanda baskılı başladı. Bu sette savunmada iyi bir görüntü çizen Milliler, rakibini durdurmayı başardı. Hücumda da Eda ve Naz ile iyi performans gösteren Türkiye, seti 25-25 maçı da 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Almaya- Polonya maçının galibi ile karşılaşacak.


- Ankara
Simge Sağın, Meryem, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:21 Kaynak: DHA
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