Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları, yarı finalde
Son Dakika Güncel Haber

Filenin Sultanları, yarı finalde

3 saat önce

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final müsabakasında Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları, yarı finalde, System.String[]

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final müsabakasında Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ankara Arena'da oynanan mücadelede Türkiye'nin rakibi, C Grubu'nu 5'te 5 yaparak birinci sırada tamamlayan ve son 16 turunda Yunanistan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen Hollanda'ydı. Filenin Sultanları, maçın belli bölümlerinde zorlanmasına rağmen taraftar desteğini de arkasına alarak zorlu rakibine 25-20, 25-22, 25-20'lik setlerle üstünlük sağladı ve Avrupa Şampiyonasında yarı finale yükseldi.

Salon: Ankara Arena Hakemler: Ilaria Vagni, Koen Luts Türkiye: Eda, Cansu, Meliha, Zehra, Meryem, Ebrar, Şeyma, Kübra, Hande, Naz, Gözde, Fatma, Simge (L), (Aylin) Hollanda: Buijs, Belien, Slöetjes, Daalderop, de Kruijf, Bongaerts, Plak, Balkestein- Grothues, Lohuis, Dijkema, Jasper, Koolhaas, Knip(L), (Schoot) Setler: 25-20, 25-22, 25-20 Süre: 1 saat 18 dakika (24, 27, 27)

(Yunus Emre Kartal/İHA)

voleybol, Hollanda, Ankara, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu
Ruhani: üçüncü adımı açıklayacağız Şampiyon güreşçi Tevfik Kış vefat etti AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 01:26:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları, yarı finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]