Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları, Yunanistan'a set vermedi
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Filenin Sultanları, Yunanistan'a set vermedi

1 saat önce

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 1. gün mücadelesinde Flenin Sultanları, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları, Yunanistan'a set vermedi, System.String[]

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 1. gün mücadelesinde Flenin Sultanları, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti. Ankara Arena'da dolu tribünler önünde oynanan mücadelede Türkiye'nin rakibi, 2019 yazında Avrupa Gümüş Ligi'nde bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan ve eleme aşamasında maç dahi kaybetmeyen Yunanistan'dı. Zor geçmesi beklenen maçta Türkiye, rakibi karşısında 3. sette 10-0'lık bir seri yakaladı. Filenin Sultanları, maç genelinde 25-21, 25-18, 25-8'lik setlerle Yunanistan'a üstünlük sağladı ve grup maçlarına galibiyetle başladı. Türkiye, grubun ikinci maçında yarın 19.30'da Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Ankara Arena Hakemler: Vladimir Oleynik, Agnieszka Michlic Türkiye: Cansu, Meliha, Zehra, Meryem, Ebrar, Eda, Şeyma, Kübra, Hande, Naz, Gözde, Fatma, Simge (L), (Aylin) Yunanistan: Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Vlachaki, Lamprousi, Oikonomidou, Dioti, Merteki, Papafotiou, Totsidou, Kalantatze, Konami (L), (Artakianou) Setler: 25-21, 25-18, 25-8 Süre: 1 saat 10 dakika (27,25, 18)

(Yunus Emre Kartal - Mehmet Kalay/İHA)

Yunanistan, voleybol, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:35 Kaynak: İHA
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