Filenin Yörükleri güç depoluyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2'nci Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Kılıç Silifke İdman Yurdu, yeni sezon hazırlıklarını Kapızlı ve Susanoğlu sahillerinde sürdürüyor. Takımın Antrenörleri Eyüp Doğan ve Ali Çetin nezaretinde günde çift idmanla çalışmalara devam eden Kılıç Silifke İdman Yurdu'nda, oyuncular antrenman sonralarında denize girerek yorgunluklarını atıyor.

CEMİL PARLAR: "SİLİFKE HALKININ DESTEĞİ İLE 1'İNCİ LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUZ"Dinamik ve yetenekli bir kadro kurmak için titiz bir çalışma yaptıklarını ve eksik bölgelere 2-3 transfer yaparak kadro yapılanmasını tamamlayacaklarını belirten Kılıç Silifke İdman Yurdu Başkan Yardımcısı Cemil Parlar, "Bu yıl ciddi yatırımlar yaparak hedefimize ulaşmak tek düşüncemiz. Silifke halkının desteği ile 1'inci Lig'e çıkmak istiyoruz. Önceliğimiz Play-Off'a kalmak sonra finallerde sonuca gitmek. Antrenörlerimiz ve voleybolcularımız antrenmanlara devam ediyor. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını sezon sonunda alacağız"dedi.EYÜP DOĞAN: "BİZE GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ"Güçlü bir kadro ile Play-Off'a kalmanın planlarını yaptıklarını belirten Antrenör Eyüp Doğan, "Bu yıl biz başarılı olmak için planlamalarımızı yapıyoruz. İyi bir kadro kurduk ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Silifkelilerin desteklerini bekliyoruz. Hedefimiz kesinlikle 1'inci Lig'e çıkmak. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.ALİ ÇETİN: "YENİ SEZONA GÜÇ VE ENERJİ DEPOLAYARAK GİRİYORUZ " Sabah ve akşam deniz kenarında sahilde çalıştıklarını belirten Antrenör Ali Çetin ise "Oyuncularımızla birlikte sahilde koşu yaparak kondisyonumuzu arttırıyoruz ve antrenman çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Yeni sezona güç ve enerji depolayarak giriyoruz. Önümüzdeki antrenmanlarda da salon çalışmalarımıza devam edeceğiz. Maçlarımız 25 Ekim'de başlayacak. O zamana kadar lige hazır olup maçlarımızı oynayacağız. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.^