Son Dakika Haberleri: Filibe Başkonsolosu Ergani'den Tü'ye Ziyaret

Filibe Başkonsolosu Ergani'den Tü'ye Ziyaret

2 saat önce

Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Filibe Başkonsolosu Ergani'den Tü'ye Ziyaret, System.String[]
Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Ergani, ziyarette, Filibe Başkonsolosluğu'nun Edirne'ye en yakın başkonsolosluk olduğunu belirterek, "Trakya Üniversitesi ile kurulacak işbirliklerinin ve ticari, ekonomik, kültürel faaliyetlerin artırılması ile hem Bulgaristan hem de Türkiye arasında ilişkilerin gelişerek hız kazanacağına inanıyoruz." dedi.

Tabakoğlu, TÜ'nün Balkan Üniversiteler Birliği'nin kurucusu ve daimi yönetim kurulu üyesi olduğunu ifade etti. Balkanlarda birçok projeye imza attıklarını anlatan Tabakoğlu, "Güçlü bir kültür ve dostluk köprüsü kuruyoruz. Trakya Üniversitesi bölgenin en büyük eğitim kurumu olarak 3 bini Balkanlar'dan olmak üzere 58 farklı ülkeden toplam 3 bin 300 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor ve bu sayı her sene önemli ölçüde artış gösteriyor. Filibe, soydaş nüfusumuzun yoğun olarak yaşadığı, bizim için çok önemli bir şehir. Bu nedenle Filibe ve etrafındaki yerleşim alanlarından çok daha fazla öğrenci ağırlamak istiyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:11 Kaynak: AA

Edirne, Trakya Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'deki Askerlerini Geri Çekme Kararı Alan ABD'den Dikkat Çeken Erdoğan Açıklaması Son Dakika! Konya Eski Valisinin Eşi ve Kızı Yangında Hayatını Kaybetti

İki Kişiyi Evlilik Vaadiye Dolandıran Kadını, Düğün Davetiyesi Ele Verdi Eurocup'ta 3 Türk Takımı da Erken Havlu Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:25:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filibe Başkonsolosu Ergani'den Tü'ye Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]