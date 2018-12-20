Filibe Başkonsolosu Ergani'den Tü'ye Ziyaret
2 saat önce
Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.
Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani
, Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.
Ergani, ziyarette, Filibe Başkonsolosluğu'nun Edirne
'ye en yakın başkonsolosluk olduğunu belirterek, "Trakya Üniversitesi ile kurulacak işbirliklerinin ve ticari, ekonomik, kültürel faaliyetlerin artırılması ile hem Bulgaristan
hem de Türkiye
arasında ilişkilerin gelişerek hız kazanacağına inanıyoruz." dedi.
Tabakoğlu, TÜ'nün Balkan Üniversiteler Birliği'nin kurucusu ve daimi yönetim kurulu üyesi olduğunu ifade etti. Balkanlarda birçok projeye imza attıklarını anlatan Tabakoğlu, "Güçlü bir kültür ve dostluk köprüsü kuruyoruz. Trakya Üniversitesi bölgenin en büyük eğitim kurumu olarak 3 bini Balkanlar'dan olmak üzere 58 farklı ülkeden toplam 3 bin 300 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor ve bu sayı her sene önemli ölçüde artış gösteriyor. Filibe, soydaş nüfusumuzun yoğun olarak yaşadığı, bizim için çok önemli bir şehir. Bu nedenle Filibe ve etrafındaki yerleşim alanlarından çok daha fazla öğrenci ağırlamak istiyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:11 Kaynak: AA
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