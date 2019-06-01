Son Dakika Haberleri: Filibe - Edirne tren seferleri başladı
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Filibe - Edirne tren seferleri başladı

1 saat önce

TCDD Taşımacılık AŞ ile Bulgaristan Demiryolları arasında varılan mutabakat kapsamında, Bulgaristan'ın Filibe şehrinden Edirne'ye tren seferleri başladı.

Filibe - Edirne tren seferleri başladı, System.String[]
TCDD Taşımacılık AŞ ile Bulgaristan Demiryolları arasında varılan mutabakat kapsamında, Bulgaristan'ın Filibe şehrinden Edirne'ye tren seferleri başladı.
Filibe'den saat 08.40'ta hareket eden tren, Dimitrovgrad, Svilengrad ve Kapıkule istasyonlarından geçerek 12.20'de Edirne Garı'na ulaştı.
Edirne Garı'na gelen trendeki yolcular kendilerini görüntüleyen gazetecileri vagonlarda selamladı.
Edirne'den Filibe'ye dönüş için tren saat 17.00'de kalkacak. Tren, 184 kilometre katederek Filibe'ye saat 21.15'te varacak.
Cumartesi ve pazar günleri düzenlenecek seferlerde ücretler kişi başı 6,86 - 10,36 avrodan satılıyor.
Filibe'den gelen Elif Radeva, gazetecilere yaptığı açıklamada, rahat bir yolculuk geçirdiklerini söyledi.
Daha önce otomobille geldiğini ifade eden Radeva, "Yaz aylarında yurt dışında yaşayan Türkler sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor, gümrük daha sıkı. Trenle trafiğe takılmadan gelmiş olacağız, gayet güzel düşünülmüş." dedi.
Bir gazetecinin, "Trenin Edirne'ye varması ve kalkış saati arasındaki süre burada size yetecek mi?" sorusuna Radeva, "Tabi Edirne'ye ne için geldiğinize bağlı. Pazar için biraz zaman kısa ama bir kahve içmek için ya da gezmek için bu süre yeterli." yanıtını verdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:40 Kaynak: AA
Edirne, Güncel
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