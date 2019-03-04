Son Dakika Haberleri: Filin Altında Kalan Bakıcı Kurtarılamadı

Filin Altında Kalan Bakıcı Kurtarılamadı

1 saat önce

Hindistan'da bir şahıs, banyo yaptırdığı filin altında ezilerek hayatını kaybetti.

Hindistan'da bir şahıs, banyo yaptırdığı filin altında ezilerek hayatını kaybetti.

Yıkadığı filden uzanmasını isteyen bakıcı, bu sırada ayağı kayınca yere düştü ve filin altında kaldı. Durumu fark eden arkadaşı hemen yardıma koştu. Şahıs filin altından alınıp hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dehşet anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Hindistan, Güncel
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