Son Dakika Haberleri: Filin Altında Kalan Bakıcı Öldü

Filin Altında Kalan Bakıcı Öldü

14 dakika önce

Hindistan'da bir bakıcı, yıkadığı filin altında kalarak hayatını kaybetti.

Filin Altında Kalan Bakıcı Öldü, System.String[]
Hindistan'da bir bakıcı, yıkadığı filin altında kalarak hayatını kaybetti.

Hindistan'da Kottayam şehrine bağlı Karappuzha bölgesinde meydan geldi. Bir fili yıkayan bakıcı, ayağı kayıp zemine düştü. Üzerine filin oturduğu bakıcı hayatını kaybetti. Durumu fark eden arkadaşı fili kaldırdı ancak bakıcının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:03 Kaynak: DHA

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsel İstismara Uğrayan Kız Çocuğunun Cansız Bedeni Gaz Tankının İçinden Çıktı Havalimanına Bırakılan Valizlerden Koli Bandına Sarılı Bin 529 Kaplumbağa Çıktı

Erkek Bisikletçilere Yetişen Kadın Sporcu, Yarışa Ara Verilmesine Neden Oldu BBC Müzik Kanalı, Cinsel İstismarla Anılan Michael Jackson'ın Şarkılarını Sildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:17:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filin Altında Kalan Bakıcı Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]