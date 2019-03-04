Filin Altında Kalan Bakıcı Öldü

Hindistan'da bir bakıcı, yıkadığı filin altında kalarak hayatını kaybetti.

Hindistan'da bir bakıcı, yıkadığı filin altında kalarak hayatını kaybetti.



Hindistan'da Kottayam şehrine bağlı Karappuzha bölgesinde meydan geldi. Bir fili yıkayan bakıcı, ayağı kayıp zemine düştü. Üzerine filin oturduğu bakıcı hayatını kaybetti. Durumu fark eden arkadaşı fili kaldırdı ancak bakıcının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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