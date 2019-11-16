Filip Novak 6 hafta yok
6 saat önce
Sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edilen deneyimli futbolcunun 6 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edilen deneyimli futbolcunun 6 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:42
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