Son Dakika Haberleri: Filip Novak 6 hafta yok
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Filip Novak 6 hafta yok

6 saat önce

Sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edilen deneyimli futbolcunun 6 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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Sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edilen deneyimli futbolcunun 6 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı bildirildi.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:42 
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