Filip Novak: Başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım

" Fenerbahçe'den teklif geldiğinde bunu duymak çok hoş oldu"

"Pozisyonumu asla değiştirmek istemem"

"Herkes bu takıma kupalar getirebilmek için çok aç""Fenerbahçe'nin geleceği için düşünmek istiyorum""Ben Sosa'ya, O da bana yardım edecek"Mustafa AKIN/ Düzce , - Filip Novak, "Fenerbahçe'nin geleceği için düşünmek istiyorum ve bunun için buradayım" dedi.Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Topuk Yaylası 'nda sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Filip Novak, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendisi için uzun bir sezonu geride bıraktığını ifade eden Novak, "Hem Avrupa liginde hem kupada hem lig mücadele ettik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle bir kulüpte oynamak her zaman hayalimdi" dedi."FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELDİĞİNDE BUNU DUYMAK ÇOK HOŞ OLDU"Novak, Trabzonspor 'dan ayrılış süreci ile ilgili olarak, "Trabzon'da olduğum zaman sadece Trabzonspor'a odaklandım. Kontratımın son 6 ayında diğer opsiyonları düşünmeye başladım. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde bunu duymak çok hoş oldu. Elimden gelenin en iyisini yapacağım başarılı olmak için" ifadelerini kullandı."POZİSYONUMU ASLA DEĞİŞTİRMEK İSTEMEM"Futbolu başladığında mevkisinin forvet olduğunu ifade eden Novak, "20 yaşıma kadar forvet olarak oynadım. Kulüp değiştirdiğimde kimse sol bek oynamak için hazır değildi. Beni burada denediler ve bende başarılı oldum. Pozisyonumu asla değiştirmek istemem bu pozisyonda oynamayı seviyorum" diye konuştu."HERKES BU TAKIMA KUPALAR GETİREBİLMEK İÇİN ÇOK AÇ"Filip Novak, Caner Erkin ile arasında oluşacak rekabet hakkında ise "2 tane iyi oyuncu olması bence çok iyi. Bu sene lige 3 takım daha geldi ve sezon uzun olacak. Bir sürü iyi futbolcuya ihtiyacımız var. En iyi olan formayı alacaktır. Ben 11 oyuncusu olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım ama en önemlisi takımın başarısı. Şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşmayı sevmiyorum. Her oyuncu elinden gelenin en iyisini yapmalı. Ben her zaman ligin en zirvesinde oynamak istiyorum. Takım içindeki arkadaşlarımı görüyorum ve gerçekten herkes çok aç bu takıma kupalar getirebilmek için" dedi."FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ İÇİN DÜŞÜNMEK İSTİYORUM"Fenerbahçe karşısına rakip olarak çıktığı mücadelelerin çok farklı olduğunu kaydeden Filip Novak, "Bütün şehir o maçı bekliyordu. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum ama çok fazla Fenerbahçe'ye karşı maç kazandık. Ben Fenerbahçe'nin geleceği için düşünmek istiyorum ve bunun için buradayım" ifadelerini kullandı.Şampiyonlar Ligi Final maçı ile alakalı Alaba'nın performansı sorusuna cevap veren Filip Novak, "Tarihin en iyileri mi bilmiyorum ama final maçlarını izledim. Çok modern futbolcular ve onları izlemeyi seviyorum. Onlardan bir şeyler öğrenebiliyorum. Ben hala öğrenip başarılı olmak istiyorum" şeklinde konuştu."BEN SOSA'YA, O DA BANA YARDIM EDECEK"

Jose Sosa'nın da Fenerbahçe'ye gelmesi ile ilgili konuşan Novak, "Ben Sosa'dan önce geldim buraya. Onun geleceği hakkında sorular sormuştum daha önce ama o da geldi. Kendisini takım arkadaşı olarak çok seviyorum. Ben ona o bana yardım edecek. Hepimiz hep beraber tüm takım arkadaşlarımıza yardım edeceğiz. Özel bir sebebi yok 37 numaranın. Oynadığım kulüplerde 7 numarayı seçmeyi seviyorum. Skrtel benim arkadaşım onun da etkisi olmuştur numarayı seçmekte ama özel bir sebebi yok" dedi.