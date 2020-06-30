Filip Novak'tan flaş karar! Fenerbahçe derken...

Trabzonspor ile sözleşmesinin bitmesine 6 maç kalan Filip Novak, yeni mukavele görüşmelerini sezon sonuna bıraktı.







Daha önce bu konuda Başkan Ahmet Ağaoğlu da açıklama yaparken, "Sosa ve Novak bizzat kendileri bu taleple bana geldi" demişti.



Çifte şampiyonluk yolunda takımın konsantrasyonunun bozulmasını istemeyen Trabzonspor Yönetimi, hem Sosa hem de Novak'ı mutlaka takımda tutmak istiyor. Ancak buna rağmen Novak'ın menajeri arayışlara çoktan başladı. Başta Fenerbahçe olmak üzere İstanbul kulüplerine oyuncusunu önerdi. Novak ise final haftalarına girilirken menajerine talimat verdi.



Çek yıldızın, "Sezon bitene kadar bana transferle gelme. Burada sadece şampiyonluğa odaklandım. Takım olarak çifte kupaya odaklandık. Lig sona erdiğinde de önce Trabzonspor ile görüşelim" dediği öğrenildi.



