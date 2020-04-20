Filip Novak'tan şampiyonluk ve corona virüs sözleri

Bordo-mavili futbolcu, çok fazla uyuduğunu belirterek, "Örneğin bugün saat 10.00 civarında uyandım ki bu da uyanmak için iyi bir saat. Sonrasında kahvaltımı yaparım. O gün nasıl hissettiğime bağlı olarak da idman saatlerim değişir. Eğer iyi hissedersem antrenmanımı sabah, kötü hissediyorsam da akşam yaparım" dedi.



"OYNAYACAK OYUNCU YOKTU, BENİ SOL BEKTE DENEDİLER"



Savunma oyuncusu olmasına karşın golcü özelliğine de değinen Novak, şöyle devam etti:



"Golcülük içgüdüsüne dair her şey sanırım ben gençken başlamıştı. Çünkü hep santrfor pozisyonunda oynuyordum. Sonrasında sol kanat, bazen de 10 numara pozisyonunda oynattılar. Ama 18 yaşında başka kulübe transfer olmuştum ve



sol bek pozisyonunda oynayacak oyuncu yoktu. Beni o mevkide denemeye karar verdiler ve sol bek pozisyonda 3-4 maça çıktım ve gösterdiğim performansı beğendiler ve sonrasında hep o pozisyonda oynadım. Ancak hala hep bir santrfor gibi düşünüyorum her zaman gol atmak, asist yapmak istiyorum."



"UMARIM SEZONU ŞAMPİYONLUKLA TAMAMLAYACAĞIZ"



Novak, bireysel performansından ziyade takımın geneli ile ilgili konuşmak gerektiğini de kaydederek, "Lideriz ve bu da çok güzel bir duygu. Ancak görüyoruz ki koronavirüs yayılmayı sürdürüyor ve maçların tam olarak ne zaman oynanabileceğini bilmiyoruz. Tabii ki bu istediğimiz bir şey değil ama takımımızın her maç daha iyiye gittiğini ve kendimizi daha geliştirdiğimizi görebiliyoruz. Umuyorum sezonu şampiyonlukla tamamlayacağız" şeklinde konuştu.



