Filipin çağdaş sanatı, AKM'de anlatıldı

Atatürk Kültür Merkezi, Filipin Ulusal Miras Ayı kutlamaları kapsamında "Tozlar Çöktüğünde" başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı.

Filipin Başkonsolosluğu ile ortaklaşa düzenlenen konferansta ünlü Filipinli sanatçı Wawi Navarozza, tarihi olaylar ışığında, modern ve çağdaş sanatın Filipinler'de ortaya çıkış sürecini anlattı.

Sunum eşliğinde konuşma yapan Navarozza, Filipinler'in çağdaş sanat ortamını şekillendiren dönüşümün, 1945'te ülkenin ABD'nin sömürgeci himayesinden kurtulması ve İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkışı sırasında maruz kaldığı tahribat ile meydana geldiğini söyledi.

Navarozza, Filipinler tarihinde "savaş sonrası" ve "sömürge sonrası" olarak adlandırılan bu iki dönemin, ülke ikliminde yeni düşünürlerin ve sanatçıların sağduyulu eserler üretmesini teşvik ettiğini, bu eserlerin de modern ve yeni çağdaş Filipin sanatının özgün bir ortamda ortaya çıkmasına imkan tanıdığını ifade etti.

Fotoğraf çalışmalarıyla tanınan Navarozza, konuşmasında ayrıca 1920'li yıllardan bu yana Filipinli ünlü çağdaş sanatçılar hakkında bilgi verdi.

Sanat çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Wawi Navarroz, Türkçe öğrenmeye başladığını da sözlerine ekledi.