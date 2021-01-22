Filipin Devlet Başkanı Duterte'den, Bangsamoro'ya "tam destek" sözü - Son Dakika

Filipin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hükümetin, Bangsamoro Özerk Bölgesi'ne tam desteğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de devam edeceği sözünü verdi.

Bangsamoro Danışma Bürosu'ndan edinilen bilgiye göre, Filipinli lider, Malacanang Sarayı'nda Bangsamoro'nun kuruluşunun ikinci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada salgın sürecinde zorluklarla karşılaşan bölgeye tam destek sağlanması için ilgili tüm kuruluşlara talimat verdiğini belirtti.

Duterte, Bangsamoro'nun özerkliğini destekleme, insan haklarını koruma ve sosyal refah seviyesini arttırma yönündeki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.

Özerk yönetim

Ülkenin güneyindeki Müslüman Mindanao bölgesinde 21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda, halk, bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesi'nin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı. İbrahim'in geçiş sürecinin tamamlanacağı Haziran 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı.