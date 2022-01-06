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Filipinler, 17 bin 220 Covid-19 vakasıyla en yüksek pozitif test oranına ulaştı - Son Dakika

Filipinler, 17 bin 220 Covid-19 vakasıyla en yüksek pozitif test oranına ulaştı

06.01.2022 12:37
Filipinler, 17 bin 220 Covid-19 vakasıyla en yüksek pozitif test oranına ulaştı

Filipinler'de son 24 saate açıklanan günlük 17 bin 220 Covid-19 vakasıyla, en yüksek pozitif test oranı tespit edildi.

Filipinler'de son 24 saate açıklanan günlük 17 bin 220 Covid-19 vakasıyla, en yüksek pozitif test oranı tespit edildi.

Dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında ülkelerden yeni rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Filipinler'de açıklanan son 24 saate ait Covid-19 verilerine göre, yüzde 36,9 ile ülkedeki en yüksek pozitif test oranına 17 bin 220 vaka sayısıyla ulaşıldı. Son verilerle birlikte, ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 milyon 888 bin 917'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan (DOH) yapılan açıklamada, ülkedeki 29 Omicron vakasının 43'e ulaştığı bildirildi. Tespit edilen 43 Omicron vakasından 21'inin yurt dışı kaynaklı 23'ünün ise yerel vakalar olduğu belirtildi. Bakanlık ayrıca, 81 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklarken, ülkedeki toplam can kaybı sayısı da 51 bin 743'e ulaştı.

Covid-19'a bağlı can kayıplarının, aşının kullanıma sunulmasıyla birlikte azaldığı da belirtildi. Ülke genelinde hastaneye yatış oranlarının arttığı da öğrenilirken, yüksek bulaşma oranına sahip Omicron ve Delta mutasyonlarının ülkeyi "yüksek riskli" bir konuma soktuğu da açıklandı.

HÜKÜMETTEN HALKA ÇAĞRI

Hükümet, Covid-19 yayılımını yavaşlatmak için, toplu görüşmeleri yasaklarken, başkent Manila ve civarında yaşayan aşısız kişilere de evde kalma çağrısında bulundu. Salgının başından beri 3 Covid-19 dalgasıyla boğuşan Filipinler'de en yüksek vaka sayısına 26 bin 303 ile 11 Eylül 2021'de ulaşılmıştı.

Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip Filipinler'de bugüne kadar, 24 milyon kişiye Covid-19 testi yapıldı.

(İHA)

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Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Filipinler, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Filipinler, 17 bin 220 Covid-19 vakasıyla en yüksek pozitif test oranına ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler, 17 bin 220 Covid-19 vakasıyla en yüksek pozitif test oranına ulaştı - Son Dakika
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