Filipinler 30 vatandaşını Çin'den tahliye etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Filipinler 30 vatandaşını Çin'den tahliye etti - Son Dakika

Filipinler 30 vatandaşını Çin'den tahliye etti

14 dakika önce

Filipinler, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki 30 vatandaşını tahliye etti.

Filipinler 30 vatandaşını Çin'den tahliye etti, System.String[]

Filipinler, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki 30 vatandaşını tahliye etti.


Filipinler, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentindeki biri bebek 30 vatandaşını tahliye etti. Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filipinlileri taşıyan uçağın başkent Manila'nın kuzeyindeki Clark Hava Üssü'ne indiği belirtildi. Tahliye edilenlerin otobüslerle New Clark City'deki karantina merkezine götürüldüğü ifade edilen açıklamada, karantinanın 14 gün süreceği kaydedildi.


Filipinler hükümetinden yapılan açıklamada, Çin'in Hubei eyaletinde yaklaşık 300 Filipinler vatandaşının bulunduğu ve hepsinin tahliye talebinde bulunmadığı belirtildi.


Korona virüs salgını nedeniyle Çin ana karasındaki 811, Hong Kong ve Filipinler'deki birer ölüm vakasıyla dünya genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 813'e yükseldi. - MANILA

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Wuhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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