Filipinler 30 vatandaşını Çin'den tahliye etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filipinler 30 vatandaşını Çin'den tahliye etti - Son Dakika

Filipinler 30 vatandaşını Çin'den tahliye etti

6 saat önce

Filipinler, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki 30 vatandaşını tahliye etti.

Filipinler 30 vatandaşını Çin'den tahliye etti, System.String[]

Filipinler, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki 30 vatandaşını tahliye etti.

Filipinler, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentindeki biri bebek 30 vatandaşını tahliye etti. Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filipinlileri taşıyan uçağın başkent Manila'nın kuzeyindeki Clark Hava Üssü'ne indiği belirtildi. Tahliye edilenlerin otobüslerle New Clark City'deki karantina merkezine götürüldüğü ifade edilen açıklamada, karantinanın 14 gün süreceği kaydedildi.

Filipinler hükümetinden yapılan açıklamada, Çin'in Hubei eyaletinde yaklaşık 300 Filipinler vatandaşının bulunduğu ve hepsinin tahliye talebinde bulunmadığı belirtildi.

Korona virüs salgını nedeniyle Çin ana karasındaki 811, Hong Kong ve Filipinler'deki birer ölüm vakasıyla dünya genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 813'e yükseldi.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: Yarasa Çin mutfağında kesinlikle yer almıyor
Son dakika: Trabzon ve Erzincan valiliklerinden çığ uyarısı geldi Çin İstanbul Başkonsolosu Wei'den koronavirüs açıklaması: Asıl dikkat etmemiz gereken, panik ve rivayetler virüsten daha korkunç Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu
17:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 18:28:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Filipinler 30 vatandaşını Çin'den tahliye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]