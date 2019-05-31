Son Dakika Haberleri: Filipinler, 69 konteyner çöpü Kanada'ya geri gönderdi
BBC
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Filipinler, 69 konteyner çöpü Kanada'ya geri gönderdi

37 dakika önce

Kanada'nın 2014'te "geri dönüşümlü plastik" adı altında Manila Limanı'na gönderdiği, 5 yıldır 2 ülke arasında krize neden olan 69 konteyner çöp bir gemiyle geri gönderildi.

Filipinler, 69 konteyner çöpü Kanada'ya geri gönderdi, System.String[]

Filipinler, Kanada'nın 2014'te "geri dönüşümlü plastik" adı altında Manila Limanı'na gönderdiği, 5 yıldır 2 ülke arasında krize neden olan 69 konteyner çöpü bir gemiyle geri gönderdi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ay Kanada'nın tavrını değiştirmemesi halinde "denize açılıp çöpü Kanada'ya dökeceği" tehdidinde bulunmuştu.

Kanada, bu tehdidin ardından çöpün tüm nakliye masraflarını karşılamayı kabul etti.

Manila'nın kuzeyindeki Subic Körfezi'nde ayrılan yaklaşık 1500 ton çöp yüklü geminin Haziran ayında Vancouver'a ulaşması bekleniyor. Çöpler, burada atıklardan yakıt üretilen bir tesiste işlenecek.

Kanada Çevre Bakanlığı'nın meclis işlerinden sorumlu yetkilisi Sean Fraser BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu adım, Kanada menşeli çöple ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizin göstergesi" dedi.

Fraser, "Filipinler'in çöp meselesini ciddi bir öncelik olarak gördüğünü vurgulamasından sonra Kanada'nın süreci hızlandırdığını' söyledi.

Gelişmiş ülkeler, yıllardır çöplerini gelişmekte olan ülkelere gönderiyor.

Asya'da yabancı çöpe yasak

Ancak geçen yıl başta Çin olmak üzere bazı Asya ülkelerinin "yabancı çöp" ithalatını yasaklaması nedeniyle zengin ülkeler için çöpler büyük bir sorun haline gelmeye başladı ve sevkiyat ithalatın hala serbest olduğu ülkelere kaydı.

Güney Asya ülkeleri, çöplerin bir kısmının yasa dışı olarak ithal edildiğini söylüyor.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:24 
Asya, Filipinler, Kanada, Dünya
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