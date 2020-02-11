Filipinler, ABD ile imzalanan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı feshettiğini duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Filipinler, ABD ile imzalanan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı feshettiğini duyurdu - Son Dakika Dünya

Filipinler, ABD ile imzalanan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı feshettiğini duyurdu

6 saat önce

Filipinler, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) Amerikan kuvvetlerinin ülkede eğitim almasına izin veren önemli bir güvenlik anlaşmasını feshetme niyetini bildirdi.

Filipinler, ABD ile imzalanan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı feshettiğini duyurdu, System.String[]

Filipinler, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) Amerikan kuvvetlerinin ülkede eğitim yapmasına izin veren önemli bir güvenlik anlaşmasını feshetme niyetini bildirdi.


Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin Jr. salı günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manila yönetiminin Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı (VFA) lağvettiğinin, ABD'nin Manila Büyükelçiği Maslahatgüzarına bildirildiğini açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:45 
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