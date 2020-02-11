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Filipinler, ABD ile imzalanan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı feshettiğini duyurdu
6 saat önce
Filipinler, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) Amerikan kuvvetlerinin ülkede eğitim almasına izin veren önemli bir güvenlik anlaşmasını feshetme niyetini bildirdi.
Filipinler, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) Amerikan kuvvetlerinin ülkede eğitim yapmasına izin veren önemli bir güvenlik anlaşmasını feshetme niyetini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin Jr. salı günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manila yönetiminin Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı (VFA) lağvettiğinin, ABD'nin Manila Büyükelçiği Maslahatgüzarına bildirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:45
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