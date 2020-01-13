Filipinler alarmda: Taal Yanardağı faaliyete geçti; kül dumanı Manila'ya ulaştı

Filipinler'de Taal Yanardağı'nın faaliyete geçmesi ile çevresindeki köyler boşaltıldı. Yetkililer, 8000 köylünün en az 38 tahliye merkezine transfer edildiğini duyurdu. Taal'den çıkan kül dumanı 100 kilometreden fazla ilerleyerek başkent Manila'ya kadar ulaştı.



Manila Uluslararası Havalimanı'nın kapatılması sonucu 240'dan fazla uçuş iptal edildi. Bölgede okullar tatil olurken patlamalar görünen yanardağ sebebi ile devlet daireleri de kapatıldı.