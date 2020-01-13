Filipinler alarmda: Taal Yanardağı faaliyete geçti; kül dumanı Manila'ya ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Filipinler alarmda: Taal Yanardağı faaliyete geçti; kül dumanı Manila'ya ulaştı - Son Dakika Dünya

Filipinler alarmda: Taal Yanardağı faaliyete geçti; kül dumanı Manila'ya ulaştı

6 saat önce

Filipinler'de Taal Yanardağı'nın faaliyete geçmesi ile çevresindeki köyler boşaltıldı.

Filipinler'de Taal Yanardağı'nın faaliyete geçmesi ile çevresindeki köyler boşaltıldı. Taal'den çıkan kül dumanı 100 kilometreden fazla ilerleyerek başkent Manila'ya kadar ulaştı. View on euronews

Filipinler alarmda: Taal Yanardağı faaliyete geçti; kül dumanı Manila'ya ulaştı

Filipinler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:12 
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