Filipinler, Çin'e Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri nedeniyle protesto notası verdi - Son Dakika

Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Resifi çevresinde Filipinli balıkçıların malzemelerine el koyduğu ve hava araçlarına telsiz uyarıları yaptığı gerekçesiyle Çin'e protesto notası verdi.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı protesto notasında, Pekin yönetimine "yasa dışı şekilde el koyduğu malzemeleri iade etmesi ve bölgedeki saldırgan eylemlerine son vermesi" uyarısında bulundu.

Çin Sahil Güvenlik birimleri, mayıs ayında Filipinli balıkçıların ülkenin batısındaki Zambales şehri açıklarındaki resif çevresinde kurdukları, "payaos" adı verilen açık deniz dalyanlarına el koymuştu.

Çin ile Filipinler arasında ihtilaf konusu olan Scarborough Resifi, 2012'de taraflar arasında yaşanan gerilimin ardından Çin kontrolüne geçmişti. Manila yönetimi, bunun üzerine ertesi yıl Uluslararası Tahkim Mahkemesine başvurmuş, mahkeme 2016'da verdiği kararda Filipinler'i haklı bulurken, Pekin'in Güney Çin Denizi'nin büyük bölümünü kendi kara suları haline getiren "Dokuz Çizgi Hattı" iddiasını geçersiz ilan etmişti.

Çin, mahkemenin kararını tanımayarak, bölgedeki resif ve adacıkları silahlandırmaya, radar ve hava savunma sistemleri yerleştirmeye başlamıştı.

Pekin yönetimi, Güney Çin Denizi'nde Filipinler dışında Vietnam, Brunei ve Malezya gibi diğer kıyı ülkeleriyle de egemenlik ihtilafları yaşıyor.