Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tehlikeli manevralar yaptığını duyurdu - Son Dakika
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Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tehlikeli manevralar yaptığını duyurdu

27.03.2022 13:27
Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tehlikeli manevralar yaptığını duyurdu

Filipinler, Çin sahil güvenlik gemilerinin son bir yılda en az 4 defa tartışmalı bir bölgenin yakınında çarpışma riskini artıran ve uluslararası güvenlik düzenlemelerini ihlal eden hareketler yaptığını duyurdu.

Filipinler, Çin sahil güvenlik gemilerinin son bir yılda en az 4 defa tartışmalı bir bölgenin yakınında çarpışma riskini artıran ve uluslararası güvenlik düzenlemelerini ihlal eden hareketler yaptığını duyurdu.

Washington Post'un haberine göre, Çin sahil güvenlik gemileri, Filipin sahil güvenlik gemilerinin yakınında tehlikeli manevralar yaptı.

Filipinler Sahil Güvenlik Komutanı Amiral Artemio Abu, yaptığı açıklamada, mart başlarında, bir Çin sahil güvenlik gemisinin Filipin sahil güvenlik devriye gemisinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta manevra yaptığını aktararak bu eylemin deniz çarpışmalarını önlemeyi amaçlayan 1972 uluslararası güvenlik düzenlemesinin "açık bir ihlali" olduğunun altını çizdi.

Abu, yaşananların "konuyu kurallara dayalı ve barışçıl yaklaşımlarla ele almak için" Dışişleri Bakanlığına ve tartışmalı Güney Çin Denizi konusundaki kuruluşlar arası bir birliğe iletildiğine işaret etti.

Tehlikeli durumların, Filipinli balıkçılara hizmet etmek için denizde varlık göstermelerini ve personel konuşlandırmalarını engellemeyeceğini aktaran Abu, "Balık tutarken bizi gördüklerinde kendilerini güvende hissediyorlarsa, bu işimizi iyi yaptığımızı gösterir." ifadelerini kullandı.

Abu, Scarborough Shoal sularında ve ülkenin uluslararası kabul görmüş özel ekonomik bölgesi içindeki diğer alanlarda devriye gemileri konuşlandırmayı bırakmayacaklarını belirtti.

Benzer olaylar geçen yılın mayıs ve haziran aylarında da yaşanmıştı.

Çin'in Manila Büyükelçiliğinden konuya dair yorum yapılmadı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Sahil Güvenlik, Washington, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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