Filipinler, Çin'in sahil güvenliğine vurma yetkisi vermesini protesto etti - Son Dakika

Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, Çin'in sahil güvenlik ekiplerine, ülkenin egemenliğini ihlal eden unsurları vurma yetkisi vermesini protesto ettiğini söyledi.

Locsin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Çin'in çıkardığı yasanın, "yasaya karşı gelen herhangi bir ülkeye savaş tehdidi" olduğunu kaydetti.

Çin sahil güvenlik güçlerinin yetkilerini artıran yeni sahil güvelik kanunu protesto eden Locsin, buna itiraz etmemenin "boyun eğmek" anlamına geldiğini belirtti.

Locsin, söz konusu yasayı yürürlüğe koymanın egemenlik hakkı olsa da Güney Çin Denizi göz önüne alındığında bu adımın yasayı ihlal eden ülkelere tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

Çin'de 23 Ocak'ta yürürlüğe giren kanun uyarınca, sahil güvenlik ekiplerine, "denizlerde yabancı kuruluşlar veya şahıslar tarafından ulusal egemenlik ve yargı yetkisinin ihlal edildiği durumlarda silah kullanımı da dahil gerekli tüm tedbirleri alma" yetkisi tanınmıştı.

Yasayla ayrıca sahil güvenliğe, Çin'in hak iddia ettiği resifler ile adalar üzerine inşa edilen diğer ülkelere ait yapıları yıkma ve Çin'in kara sularına yasa dışı olarak giren yabancı gemileri ele geçirme yetkisi de verilmişti.

Söz konusu yasanın ihtilaflı Güney Çin Denizi'ndeki çatışma riskini artırabileceği kaydediliyor.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takım adalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.