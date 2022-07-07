Filipinler Cumhurbaşkanı Çin Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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Filipinler Cumhurbaşkanı Çin Dışişleri Bakanı ile Görüştü

07.07.2022 15:20
Filipinler Cumhurbaşkanı Çin Dışişleri Bakanı ile Görüştü

MANİLA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos (sağda), başkent Manila'da Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (solda) ile biraraya geldi, 6 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

MANİLA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos (sağda), başkent Manila'da Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (solda) ile biraraya geldi, 6 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler Cumhurbaşkanı Çin Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler Cumhurbaşkanı Çin Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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