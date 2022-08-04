Edirne'den kısa kısa

Filipinler Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Arvin R. de Leon, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Başkonsolos Leon'a teşekkür eden Kırbıyık, "Ülkelerimiz arasında dostluk ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla yapılacak faaliyet ve etkinlikler konusunda görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Bu arada Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos da Vali Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyarette, bölgesel ilişkiler ve işbirlikleri konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

TÜ'de "Dekan Öğrenci Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından "Dekan Öğrenci Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte bölümle ilgili bilgiler verilirken öğrencilerin soruları cevaplandı.

Eczacılık Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Betül Arslan'ın moderatörlüğünde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, 2021-2022 akademik yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin çeşitli konuların da görüşüldüğü program kapsamında ayrıca fakültenin akreditasyon süreçleri ele alındı.