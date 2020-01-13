Filipinler'de 16 binden fazla kişi tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Filipinler'de 16 binden fazla kişi tahliye edildi - Son Dakika

Filipinler'de 16 binden fazla kişi tahliye edildi

6 saat önce

Filipinler'in Taal Yanardağı'nda yaşanan hareketlilik üzerine başkent Manila'da eğitime ara verildi.

Filipinler'de 16 binden fazla kişi tahliye edildi, System.String[]

Filipinler'in Taal Yanardağı'nda yaşanan hareketlilik üzerine başkent Manila'da eğitime ara verildi. Sismologlar, her an bir patlama olabileceğini belirterek volkanik tsunami uyarılarını sürdürüyor.


Dünyanın en küçük aktif yanardağı Taal Yanardağı'nda yaşanan hareketlilik üzerine yanardağ çevresinde yaşayanların tahliyesi sürüyor. Sismologlar, yanardağın volkanik faaliyetlerinin hızla yükseldiğini ve şaşırtıcı boyutlara ulaştığını belirtiyor. Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü araştırma baş uzmanı Maria Antonia Bornas "Magma tespit ettik. Hala derin, yüzeye ulaşmadı. Yine de her zaman tehlikeli bir patlama bekleyebiliriz" şeklinde açıklama yaptı.


16 bin kişi tahliye edildi


Turistik ada ve çevresinde yaşayan 16 binden fazla insan tahliye edildi. Tehlikeyi göz ardı eden bazı turistlerin ise volkanı görebilmek için yanardağa en yakın kasabalara gittiği belirtildi. Yetkililer, Manila Uluslararası Havaalanı'nda dün 240'tan fazla uçuşun iptal edilmesinden sonra bugün uçuşların kısmen yeniden başlatıldığını belirtti. - MANILA

Filipinler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:13 Kaynak: İHA
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