Filipinler'de 160 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
2 saat önce
Filipinler'de 160 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Filipinler
'de 160 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Başkanı Aaron Aquino, yaptığı açıklamada, başkent Malina'nın Alabang köyünde düzenlenen operasyonda 160 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini kaydetti.
Aquino, operasyonda dört Çinlinin gözaltına alındığını bildirdi.
Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte
, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini belirtmişti.
Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:53 Kaynak: AA
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