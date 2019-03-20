Son Dakika Haberleri: Filipinler'de 160 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Filipinler'de 160 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

2 saat önce

Filipinler'de 160 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Filipinler'de 160 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Filipinler'de 160 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Başkanı Aaron Aquino, yaptığı açıklamada, başkent Malina'nın Alabang köyünde düzenlenen operasyonda 160 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini kaydetti.

Aquino, operasyonda dört Çinlinin gözaltına alındığını bildirdi.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini belirtmişti.

Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:53 Kaynak: AA

Filipinler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon Bebek Maması Çalan Şahsın Uyuşturucu Bağımlısı Olduğu Ortaya Çıktı OSB`lerde 800 Bin Yeni İstihdam Hedefleniyor "Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:58:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filipinler'de 160 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]