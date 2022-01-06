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Filipinler'de 18 yaş altındakilerin evlenmesi yasaklandı - Son Dakika

Filipinler'de 18 yaş altındakilerin evlenmesi yasaklandı

06.01.2022 15:09
Filipinler'de 18 yaş altındakilerin evlenmesi yasaklandı

Filipinler'de çocuk yaştakilerle evlenmek yasaklandı.

Filipinler'de çocuk yaştakilerle evlenmek yasaklandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin imzalamasıyla yürürlüğe giren yeni yasa uyarınca ülkede 18 yaş altı çocukların evlenmesine izin verilmeyecek.

Filipinler devletinin, çocuklarla evliliği, çocukların öz değer ve haysiyetlerini zedelediği için suistimal olarak değerlendirdiği vurgulanan düzenlemede, 18 yaş altındakilerle evlenenler ya da birlikte yaşayanların 12 yıla kadar hapis ve 40 bin Filipinler pesosuna (yaklaşık 10 bin 700 Türk lirası) kadar para cezasına çarptırılacağı kaydedildi.

Diğer yandan, ülkede çocuk evliliğinin yaygın olduğu bazı yerel topluluklara 1 yıllık geçiş süresi tanındı.

Filipinler, dünyada çocuk evliliklerin en yaygın olduğu 12. ülke olarak biliniyor.

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Togo Cumhuriyeti, Rodrigo Duterte, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Filipinler'de 18 yaş altındakilerin evlenmesi yasaklandı - Son Dakika
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